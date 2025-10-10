Mardin'de 7 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Artuklu ilçesinde çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel