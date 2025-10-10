Haberler

Mardin'de 7 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Artuklu ilçesinde çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek

Trump'tan Gazze mesajı! Dünyanın merak ettiği soru yanıt buldu
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı

Trump o ülkeye çok öfkeli: Belki de NATO'dan atılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı

Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı

Trump o ülkeye çok öfkeli: Belki de NATO'dan atılmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.