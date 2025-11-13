Mardin'de 7 Bin 900 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Ge geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Midyat ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.