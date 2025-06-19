Mardin'de 7 Bin 800 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Kızıltepe'de düzenlenen operasyonda 7 bin 800 uyuşturucu hap ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 bin 800 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucu hapın piyasaya sürüleceğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 800 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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