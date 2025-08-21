Mardin'de 60 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan'dan bir süre haber alamayan yakınları, evinde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yalım Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan Cemile Arslanhan'dan (60) bir süre haber alamayan yakınları, evin üst katını kontrol etti.

Kadını hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslanhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Güncel
500
