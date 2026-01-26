Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı
Mardin'de yapılan operasyonlarda, firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan toplam 60 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları şüpheli durumlarda bildirimde bulunmaya çağırdı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında "Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.