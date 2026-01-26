Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de yapılan operasyonlarda, firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan toplam 60 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları şüpheli durumlarda bildirimde bulunmaya çağırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında "Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

