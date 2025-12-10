Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "Bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.