Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "Bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
