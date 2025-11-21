Mardin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz K.'ye otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken okul önünde otomobilin çarptığı Deniz K.'nin (6) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aniden yola çıkan Deniz K.'ye otomobilin çarptığı, çarpmanın şiddetiyle çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel