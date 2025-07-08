Mardin'de 6 Hekime Doçentlik Plaketi Verildi

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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçentlik unvanı alan 6 hekime plaket takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, başarı gösteren hekimleri tebrik etti.

Mardin'de doçentlik ünvanı alan 6 doktora plaket verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek doçentlik ünvanı almaya hak kazanan hekimlere plaketlerini takdim etti.

6 hekimin daha doçentlik ünvanı almasıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçent olarak 16 hekim sağlık hizmeti verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İl Sağlık Müdürü Yavuz, doçentlik ünvanı almaya hak kazanan hekimleri tebrik etti, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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