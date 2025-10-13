Mardin'de 55 Aranan Kişi Yakalandı
Mardin'de yapılan operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Emniyet, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye çağırdı.
Mardin'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik 6-12 Ekim'de çalışma yapıldı.
Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel