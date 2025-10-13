Haberler

Mardin'de 55 Aranan Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de yapılan operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Emniyet, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye çağırdı.

Mardin'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik 6-12 Ekim'de çalışma yapıldı.

Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.