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Mardin'de 50 Firari Hükümlü ve Suçlu Yakalandı

Mardin'de 50 Firari Hükümlü ve Suçlu Yakalandı
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Mardin'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı. Bunlar arasında, dolandırıcılıktan 5 yıl ve silahlı terör örgütüne yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alan 2 kişi de bulunuyor. Yakalananlardan 38'i serbest bırakılırken, 12'si tutuklandı.

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 50 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 18-24 Kasım'da kent genelinde çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu 50 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 38'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 12 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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