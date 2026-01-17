Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Artuklu ilçesinde hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel