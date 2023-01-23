Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili 5 zanlı adliyede

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen ve 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili adliye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen ve 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili adliye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının Artuklu- Nusaybin kara yolu Yeniköy mevkisinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.

Irak plakalı cipteki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) olay yeri, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in de (45) tedavi gördüğü hastanede öldüğü saldırının ardından gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.A, A.K. ve M.Y. "gece vakti yağma, bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma", Ç.B. ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan tutuklandı, M.Ş. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.