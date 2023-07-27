Mardin'de 5 Iraklının cipte öldürüldüğü olayın sanıkları mahkemede birbirlerini suçladı

MARDİN'de, Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi olayına ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Davada tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ve Faris Akseven birbirlerini suçlarken, duruşma 20 Ekim'e ertelendi.

Olay, 19 Ocak'ta Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan maktul ailelerin avukatı Mehmet Okatan, "Olay, basit bir soygun olamayacak kadar farklı bir şekilde işlenmiş. İşleniş tarzı, bir soygun en fazla havaya ateş edilir, belki ayağına sıkılır, omzuna sıkılır, gasp edilir. Ama burada 5 kişinin kafalarına sıkılmış, bazılarının birden fazla kafasında mermi izi var. Olaydaki kişiler de önemli, özellikle müvekkillerimden birisi Irak'ın kuzeyinde önde gelen alimlerinden bir tanesi. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcidir. Onun da öldürülmüş olması sebebiyle arkasında siyasi saik olabileceğini düşünüyoruz" dedi.