Mardin'de 6 ay önce yabancı plakalı cipe düzenlenen ve Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Mardin'de 5 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ilk duruşması görüldü

MARDİN - Mardin'de 6 ay önce yabancı plakalı cipe düzenlenen ve Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdullah K, Faris A, tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D. ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Faris A, Nusaybin ilçesinde bir tesiste Irak plakalı aracı gördüklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Abdullah K. bana 'Irak plakalı cipi takip edelim, paralıdır, soyarız.' dedi. Aracı takip ettik, tekerleğinin patladığını bahane ederek işaret edip durmalarını sağladık. Ardından Abdullah otomobilden inerek önce şoföre sıktı. Daha sonra diğer kişilere sıktı. Araçtaki çantayı almamı istedi. Ölenlerin üzerlerini aradık. Ardından gitmemizi isteyince, gitmek istemedim. Beni tehdit ettiği için gitmek zorunda kaldım."

Abdullah K'nin suçlamalarını kabul etmeyen Faris A, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Abdullah K. ise isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Takip ettikleri cipi durdururken otomobilden inmediğini öne süren Abdullah K, "Faris, indiği gibi silah sesleri duydum, saldırıyı kendisi gerçekleştirdi. Olay günü silahı Faris'e verdim. Faris ile bir alacak verecek meselemiz yoktu. Faris olaydan sonra geldiğinde silahı koltuğun altında gizli bölme vardı, oraya bıraktım. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Murat Y, sanık Abdullah K'ye daha önce de araç kiraladığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ileri sürdü. Murat Y, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık İbrahim D. ise bugüne kadar eline hiç silah almadığını, Abdullah K'ye de silah ve mermi vermediğini iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan hayatını kaybedenlerin yakınları da Türkiye'de adalete güvendiklerini, sanıkların en üst seviyeden cezalandırılmaları için şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebini dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Faris A. ile Abdullah K'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Faris A. ile Abdullah K'nin, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek bu hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

Hayatını kaybedenler adına duruşma sonrası açıklamalarda bulunan avukat Mehmet Okatan, bugün sanıkların dinlendiğini, sanıklar ifadelerini daha önceki vermiş olduğu ifadeler gibi benzer ifadeler verdiğini söyledi.

Tahkikatın genişletilmesi taleplerinde bulunduklarını belirten Okatan, "Bu anlamda yapılması gereken ve olayın arkasında siyasi saiklerle işlenip işlenmediği noktasında mahkemenin araştırılması gereken hususlara dikkat çektik. Tesisi tahkikat taleplerimizin tamamına yakını kabul edildi. Tesisi tahkikat taleplerimiz neticesinde evrakların dosyaya gelmesi halinde dosyanın yeni bir şekil alacağını biz umut ediyoruz. Bir sonraki duruşmayı da 20 Ekim 2023'e verildi. O gün yine burada olacağız" dedi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'de Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak'ta, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid ve Ahmed Jalaladeen İbrahim kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.