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Mardin'de 5 İlçede 5 Bin 80 Metre İçme Suyu Hattı Döşendi

Mardin'de 5 İlçede 5 Bin 80 Metre İçme Suyu Hattı Döşendi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur, Ömerli, Nusaybin, Yeşilli ve Midyat ilçelerinde 5 bin 80 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar, içme suyu ihtiyacını karşılamak ve mevcut altyapıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce 5 ilçede 5 bin 80 metre içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU tarafından içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut altyapının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Savur, Ömerli, Nusaybin, Yeşilli ve Midyat ilçelerinde başlatılan 5 bin 80 metre uzunluğundaki muhtelif çaplarda içme suyu hattı döşemesi tamamlandı.

Çalışmalarla, Savur'un Kayatepe, Kaplan ve İçören mahallelerinde toplam 2 bin 520, Midyat'ın Ulucami Mahallesi'nde 800, Yunus Emre Mahallesi'nde 140, Ömerli'nin Işıkdere Mahallesi'nde 800, Nusaybin'de yapımı süren spor kompleksinde 550 ve Yeşilli'nin Karşıyaka ile Gül mahallelerinde de toplam 270 metre içme suyu hattı döşendi.

Açıklamada, söz konusu çalışmaların öz kaynaklarla gerçekleştirildiği belirtilerek, vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimi için yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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