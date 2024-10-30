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Mardin'de 47 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de 47 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Mardin'de hırsızlık, sahtecilik ve diğer suçlardan toplam 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin'de 5 suçtan hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün merkez Artuklu ilçesinde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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