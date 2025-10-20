Mardin'de 47 Kişi Yakalandı: Firari Hükümlüler ve Aranan Şahıslar

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 13-19 Ekim'de çalışma yapıldı.

Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.