Mardin'de 44 Firari Hükümlü Yakalandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 44 kişi, il emniyet müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Bu kişiler arasında hırsızlık ve kasten öldürme suçundan hüküm giymiş 2 kişi de bulunuyor. Yakalananlardan 28'i serbest bırakılırken, 16 kişi tutuklandı.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 44 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 11-17 Kasım'da çalışma yapıldı.
Çalışmada, aralarında hırsızlık suçundan 13 yıl 7 ay 28 gün ve kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 44 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 28'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 16 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.