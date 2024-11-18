Mardin'de 44 Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 44 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 11-17 Kasım'da çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında hırsızlık suçundan 13 yıl 7 ay 28 gün ve kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu 44 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 28'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 16 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.