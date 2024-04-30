Üye Girişi
Haberler

Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek 4. kattan zemine düştü. Olay sonucunda çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4 yaşındaki çocuk balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gül Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oynayan Hilal Markoç, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilli Mardin Çocuk Acil Durum Kaza Hukuk Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title