Mardin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 DL 002 ve 48 BY 189 plakalı otomobiller ile 47 ABN 39 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Sayın Kışlası önünde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel