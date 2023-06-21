Mardin'de 36 yıl önce Pkk'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı tazeliğini koruyor

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 36 yıl önce bölücü terör örgütü Pkk'lılar tarafından katledilen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

Bölücü terör örgütü Pkk, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 30 kişiyi katletti. Şehitler, Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim ve dua okunduktan sonra konuşma yapan Kaymakam Muhammed Kaya, terör örgütü Pkk'nın bölgedeki katliamlarından birini de Pınarcık Mahallesi'nde gerçekleştirdiğini ifade ederek, şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Terörün çirkin ve karanlık yüzünün hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Kaya, "Burada 30 vatandaşımız hunharca katledilerek şehit edilmiştir. Bu büyük bir vicdansızlık. Bugün onları rahmetle yad ettik. Devlet olarak ailelerinin yanlarındayız, onları asla yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kaya, gelecek nesillere huzurlu ve güvenli bir coğrafya bırakmak istediklerini, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için de ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Altındağ da Pınarcık'ta yaşanan katliamın tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getirdi.

"Sözün bittiği bir noktadayız. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize, devletimize yaşatmasın" diyen Altındağ, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Terör saldırısında eşini, 5 kardeşini, 2 amcasını kaybeden güvenlik korucusu Sultan Yavuz, teröristlerin o akşam üç koldan köye saldırdığını anlatarak, katliamda akrabalarından 16 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Yavuz, "Çoluk çocuk demeden katlettiler. 1987'de PKK terör örgütü köyümüze kalleşçe saldırıp çoluk çocuk demeden her şeyi yakıp yıktılar. Masum insanları katlettiler. Terör örgütünü lanetliyoruz. Bu acı basit bir şey değil, 16 yakınımı şehit ettiler. İki amcam ve çocukları şehit edildi. Olayın en küçük kurbanı abimdi, henüz iki yaşındaydı ve ona bile kıydılar. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Böyle bir acı bir daha hiç bir yerde yaşansın istemiyoruz" diye konuştu.

İki kardeşini kaybeden Selahattin Yavuz, "33 şehidimiz var, bu 33 şehitten sadece 4 kişi şehit sayıldı. Geri kalan hiç biri şehit sayılmadı. 36 yıldır uğraşıyoruz fakat ilgilenen olmadı. İki kardeşim katledildi ama sivil oldukları için şehit sayılmadılar. anlatmaktan yorulduk" dedi.

Törene katılanlar daha sonra şehitlerin mezarına gül bıraktı.

Törene, Ömerli Kaymakamlığına vekalet eden Savur Kaymakamı Muhammed Kaya, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çevik, İlçe Emniyet Amiri Çağdaş Tosun, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.