Mardin'de 300 dönüm buğday ekili arazi yangında kül oldu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tosunlu Mahallesi'nde ekili arazide çıkan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday küle döndü.

İlçeye bağlı kırsal Tosunlu Mahallesi'nde, akşam saatlerinde çoğu Mehdi Kılıç'a ait buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler de traktörleriyle müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında yaklaşık 300 dönüm ekili alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.