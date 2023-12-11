Mardin'de 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Mardin'de 30 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi. Ayrıca, son bir haftada yapılan çalışmalarda aralarında hapis cezası bulunan 70 kişi daha yakalandı ve 20 kişi tutuklandı.
Mardin'de hakkında 30 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan 30 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Öte yandan, son bir haftada yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan, aralarında hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 70 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.