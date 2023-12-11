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Mardin'de 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

11 Aralık 2023 15:37 Güncelleme: 15:38 Abone Ol

Mardin'de 30 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi. Ayrıca, son bir haftada yapılan çalışmalarda aralarında hapis cezası bulunan 70 kişi daha yakalandı ve 20 kişi tutuklandı.