Mardin'de 3 Yaşındaki Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir AVM'nin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, cankurtaran tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuğun cankurtaran tarafından kurtarıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Kızıltepe ilçesindeki bir AVM'nin havuzunda meydana geldi. Havuza giren 3 yaşındaki ismi öğrenilmeyen çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun suda çırpındığını gören görevli cankurtaran Samet Aydar, havuza atlayarak çocuğu çıkardı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirlenince, ailesine teslim edildi. Çocuğun kurtarılması ise havuzun güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel