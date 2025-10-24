Mardin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 10 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 3 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.