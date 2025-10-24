Mardin'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, uyuşturucu suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 10 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 3 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel