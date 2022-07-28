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3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, plaka ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tanker, İpek Yolu'nda kamyonete ardından otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjü aşarak yan yola geçti.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

İpek Yolu Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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