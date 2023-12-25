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Mardin'de 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Mardin'de hakkında 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin'de hakkında 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmada, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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