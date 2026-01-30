Mardin'de 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Mardin'de, hakkında 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "kaçakçılık kanununa muhalefet", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel