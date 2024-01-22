Mardin'de 25 Kilogram Patlayıcı Düzenekleri Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 25 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda ilçeye bağlı Beğendi Mahallesi yol kavşağında yolun kenarında taşlar arasına gizlenmiş vaziyette, tahrip etkisini artırmak için 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş 25 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Patlayıcı madde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü şekilde olay yerinde imha edildi.