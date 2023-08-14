Mardin'de 25 Hektarlık Alanı Etkileyen Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de çıkan örtü yangını ağaçlara sıçradı ve 25 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MARDİN'de dün örtü yangını olarak çıkıp, ağaçlara sıçrayan yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Artuklu ilçesinin kırsal Elmabahçe Mahallesi ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahalleleri arasındaki bölgede dün örtü yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır ve Mardin Orman Bölge Müdürlükleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri karadan, jandarmaya ait helikopterler ise havadan müdahale etti. Köylülerin de desteğiyle yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının çıktığı bölgede 25 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.