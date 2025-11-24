Haberler

Mardin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Mardin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, yeni atanan 19 öğretmenin yemin ettiği ve müzik dinletisiyle kutlandığı bir programla gerçekleştirildi. Etkinliğe vali, milletvekilleri ve eğitim camiasından birçok katılımcı yer aldı.

MARDİN'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, yeni atanan 19 öğretmenin yemin etmesi ve müzik dinletisiyle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, mesleğe atamaları yapılan 19 öğretmen yemin ederek görevlerine başladı. Program, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca'nın açılış konuşması ve gerçekleştirilen video gösterimi ile devam etti. Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in tarih boyunca bilimin, eğitimin ve medeniyetin kalbinin attığı bir ilim yuvası olduğunu ifade ederek, "Yıllar boyunca Medreseleriyle bilimde çığır açmış, astronomiden matematiğe, tıptan felsefeye birçok alanda eserler veren önemli bilim insanlarını yetiştirmiştir. İlime, alime, eğitim ve öğretime verilen kıymet bizlere ecdadımızdan kalan kutlu bir mirastır. Gayemiz, bilgiyi insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde kullanan, özgüven sahibi, dünyayı kavrayan ama kendi öz değerlerinden kopmayan nesiller yetiştirmektir. Bilgiyle birlikte erdemi, bilimle birlikte vicdanı, başarıyla birlikte toplumsal sorumluluğu ön planda tutan bir yaklaşım ile akıl, ruh ve gönül dünyamızı engin tecrübeleriyle aydınlatanların başında hiç şüphesiz kıymetli öğretmenlerimiz gelmektedir" dedi. Program, müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
