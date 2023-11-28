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Mardin'de 21 şüpheli tutuklandı

28 Kasım 2023 09:42 Son Güncelleme: 09:44 Abone Ol

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir hafta içerisinde kent genelinde aranan 67 şüpheliden 21'i tutuklandı.