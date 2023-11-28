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Mardin'de 21 şüpheli tutuklandı

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir hafta içerisinde kent genelinde aranan 67 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde gözaltına alınan 67 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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