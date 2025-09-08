Mardin'de 21 Firari Hükümlü Tutuklandı

Mardin'de, aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 21 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin ve aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-7 Eylül'de aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 50 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 29'u emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 firari hükümlü de işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.