Haberler

Mardin'de 21 Firari Hükümlü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan aralarında firari hükümlülerin de yer aldığı 21 zanlı tutuklandı. Emniyet, 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 kişiyi yakaladı.

Mardin'de, aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 21 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin ve aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-7 Eylül'de aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 50 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 29'u emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 firari hükümlü de işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Ayşe Kulin'in yıkan haber: Acımın tarifi yok

Usta yazarı yıkan haber: Acımın tarifi yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.