Mardin'de 2. Yaşlılık Şurası Kapsamında İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla yapılacak "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Mardin'de "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen programda, alanında uzman kamu temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireyler bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Muzaffer Akçam, çalıştayda yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, bakım ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi, aktif yaşlanma ile bağımsız yaşam, yaşlılık ve teknoloji gibi yaşlıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin ele alındığını belirtti.

Çalıştaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.