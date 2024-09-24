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Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü

Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü
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Mardin'in Derik ilçesinde 2 yaşındaki Aram Akkaş, 4. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri Sevk edildi, ancak minik çocuk kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde dengesini kaybederek oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşen Aram Akkaş (2), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi Koser caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Aram Akkaş, iddiaya göre 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akkaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Mardin Güncel Yaşam Derik Çocuk

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