Mardin'de 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Nusaybin-Cizre kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PT 0867 plakalı otomobil ile 21 ABP 054 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Tülin A. (32), Emine K. (38), Nurettin B. (36), Abbas Ş. (46), Beybun A. (32), Adalet K. (45) ve Pınar T. (44) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel