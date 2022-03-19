Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve aralarında gelin adayının da olduğu dört kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

MARDİN (DHA) - Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve aralarında gelin adayının da olduğu dört kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Evlilik hayali kuran Zeliha Balamur (32) da meydana gelen kazada hayatını kaybederken, aynı kazada nişanlısı İdris Yeşilmen ise yaralandı. Kazada ölen genç kadının cenazesi, tabutuna konulan duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada, Zeliha Balamur, Leyla Balamur (38), ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) hayatını kaybetti, Tubanur (25), Elif (26) ve Merve Akgül (20) ile İdris (27) ve Ramazan Yeşilmen (22) ise yaralandı.

BUGÜN KINA GECELERİ VARMIŞ

Zeliha Balamur ile İdris Yeşilmen'in bu gece kına gecelerinin olduğu öğrenildi. Kazada ölen Zeliha Balamur ve kuzeni Leyla Balamur'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saruhan Camisinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Kazada ölen diğer 2 kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Son dakika haberi: MARDİN'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title