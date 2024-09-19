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Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
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Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazi ve ailelerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun, gaziliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bağlı kalacaklarını dile getirdi. Programda, şehit aileleri ve gazilerin cesaretinin gelecek nesillere ilham vereceği ifade edildi.

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi ve ailelerine yönelik program gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine, teknolojik ilerlemeler ve ekonomik kalkınmanın yanında kadim değerlerin yaşatılmasını hedeflediklerini söyledi.

Gaziliğin, azmin ve mücadele ruhunun geleceğe taşınması için çok kıymetli bir değer olduğunu kaydeden Akkoyun, "Gazilik ruhu ve Türkiye Yüzyılı vizyonu arasındaki bu güçlü bağ bizlere geçmişten ilham alarak geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." dedi.

Şehit aileleri, gazi ve aileleri için Valilik başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer tüm kamu kurum kuruluşların hassasiyetle çalıştığının altını çizen Akkoyun, şöyle konuştu:

"Gazilerimizin ve şehitlerimizin gösterdiği cesaret, gelecek nesillere örnek olacak, vatan ve millet sevgisiyle büyüyen gençlerimize ilham verecektir. Verilen her bir mücadele, her bir fedakarlık, bu topraklarda özgürce yaşamanın ve yüreklerimizde taşıdığımız vatan sevgisinin göstergesidir. Canını istiklalimize ve istikbalimize siper eden her bir şehidimizden her bir gazimizden aldığımız ilhamla, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için durmadan çalışacağımızdan, geleceğimizi 'Güçlü ve Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuyla şekillendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına olan borcumuzu, onların bıraktığı kadim mirası yaşatarak, ülkemizin bekası, birliği ve beraberliği için var gücümüzle çalışarak ödeyeceğiz."

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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