Mardin'de 18 yaşındaki genç cinayeti zanlısı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 18 yaşındaki bir gencin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kızıltepe ilçesinde M.Ç'nin (18) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı F.Ö'yü gözaltına aldı.
Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kızıltepe ilçesinde ikamet eden M.Ç'den haber alamayan ailesi durumu polise bildirmiş, genç, polisin çalışmaları sonucu, dün bir evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulunmuş, hayatını kaybettiği belirlenmişti.