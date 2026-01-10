Haberler

Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 Ocak'ta evinden ayrılan 17 yaşındaki M.A. için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik güçleri, M.A.'nın bulunması için arama çalışmalarına başladı.

Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden 3 Ocak'ta ayrılan M.A'nın eve dönmemesi üzerine ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

M.A'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Abla Gurbet A, 3 Ocak'ta evden ayrılan kız kardeşinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Tüm aramalara rağmen kardeşinde ulaşamadıklarını dile getiren Ayhan, "Kardeşim sabah evden çıktı. Evden de hiçbir şey götürmemiş. En kısa zamanda bulunmasını, görenlerin duyanların bizimle ya da ekiplerle iletişime geçmesini istiyoruz." dedi.

