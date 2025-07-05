Mardin'de 15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplantı Düzenlendi

Mardin'de 15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplantı Düzenlendi
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Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında bir toplantı yapıldı. Etkinliklerin planlaması ve koordinasyonu değerlendirildi.

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantı, Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, etkinliklerin uygun şekilde planlanması ve programların koordinasyonuna ilişkin konular değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül, Hasan Kurt, Büşra Uçar Koyun ve İbrahim Engin Şenay, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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