Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Mardin Garnizon Şehitliğinde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Akkoyun ve katılımcılar şehit kabirlerine ve Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın mezarına karanfil bıraktı.