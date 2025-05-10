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Mardin'de 14 Yıl Süren Aile Husumeti Barış Töreniyle Son Buldu

Mardin'de 14 Yıl Süren Aile Husumeti Barış Töreniyle Son Buldu
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, 14 yıl önce bir kişinin öldüğü silahlı kavgadan sonra süren aileler arasındaki husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Törende aileler dualar edip birbirlerine sarılarak barıştı.

MARDİN'de, 14 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından akraba 2 aile arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde amca çocukları arasında 28 Ağustos 2011'de çıkan silahlı kavgada Cesur Kaya hayatını kaybetti. Kavganın ardından aileler arasında husumet başladı. Husumetin son bulması için İl Müftülüğü Barış Heyeti öncülüğünde kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleri ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından barış töreni düzenlendi. Kabala Mahallesi'ndeki Hacı İsmail Kaya camiinde düzenlenen törene Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kanaat önderleri, sivil toplum kuruşları temsileri, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende yemek ikram edildi, aileler dualar eşliğinde tokalaşıp sarılarak barıştı. Törende konuşan Kaymakam Muhammed Öztabak, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah, bu barışı kalıcı eylesin. Evlatlarımıza, torunlarımıza 'biz o gün barıştık' diyebileceğimiz bir milat olsun inşallah. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah barışımız hayırlı ve uğurlu olur" dedi.

'HER KAVGANIN SONU BARIŞTIR'

İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ise Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak ve Hazreti Peygamberin hayatından örnekler verip, barışın önemini anlattı. Türkmen, "Her kavganın sonu barıştır. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Ama en önemli barış, erken meydana gelen barıştır. Allah Resulü, bize 'hayırlı işlerde acele edin' diye emir veriyor. Peygamber Efendimizin, Veda Hutbesinde, 'Kan davalarını kaldırıyorum. İlk kaldırdığım kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rebi'nin kan davasıdır. Bir kez daha bu barışın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Aileler adına konuşan Ahmet Kaya da barışta hayır olduğunu için böyle bir karar aldıklarını ifade ederek, kararın her iki aileye hayırlı olmasını diledi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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