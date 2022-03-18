Mardin'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Mardin'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Haberler

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