Mardin'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel