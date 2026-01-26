Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de, hakkında 13 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
