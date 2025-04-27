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Mardin'de 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Silahla Vuruldu

Mardin'de 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Silahla Vuruldu
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Mardin'in Derik ilçesinde evinde silahla vurularak ağır yaralanan 13 yaşındaki Elif K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mardin'in Derik ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam ailesinin kırsal Boyaklı Mahallesi'ndeki evlerinde Elif K'yi (13) karnından silahla vurulmuş halde buldukları ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailesinin kendi araçlarıyla hastaneye ulaştırmaya çalıştığı Elif K, yolda karşılaşılması üzerine sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, hastanedeki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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