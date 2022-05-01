Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de 120 öğrenciye bayramlık giysi yardımı yapıldı

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde Türk Kızılay tarafından öğrencilere bayramlık giysi hediye edildi.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde Türk Kızılay tarafından öğrencilere bayramlık giysi hediye edildi.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi tarafından gönderilen kıyafetler Türk Kızılay Artuklu Şubesi, Mardin Toplum Merkezi ve Artuklu Üniversitesi Genç Kızılay gönüllülerince 3 okulda öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, yardım kapsamında 120 öğrenciye kıyafet ulaştırdıklarını söyledi.

Yapılan yardımla öğrencilerin sevindiğini belirten Arı, "Şubemiz adına katkılarından dolayı Kadıköy Şubemize teşekkür ediyorum. Dağıtım faaliyetimize bizzat katılarak destek veren tüm Kızılay dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Yardım faaliyetlerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Artuklu, Kızılay, Mardin, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title