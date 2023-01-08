Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi. Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi. Bununla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Narkotik Mardin Güncel Haberler

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