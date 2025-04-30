3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık televizyonlarda yayınlanamayacak

RTÜK harekete geçti! Sokak röportajları artık orada yayınlanamayacak

Mardin'de 10 Bin 372 Motosiklet Denetlendi

Mardin'de 10 Bin 372 Motosiklet Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin 372 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 345 sürücüye kural ihlali nedeniyle ceza kesildi, 130 motosiklet trafikten men edildi ve 6 bin 856 sürücüye eğitim verildi.

Mardin'de 10 bin 372 motosiklet denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya konulan Motosiklet Denetimleri Eylem Planı çerçevesinde il genelinde denetim ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimleri tarafından 12 Mart-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 10 bin 372 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 2 bin 345 sürücüye idari işlem uygulandı, 130 motosiklet trafikten men edildi, 6 bin 856 motosiklet sürücüsüne güvenli motosiklet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.