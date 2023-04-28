Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu kapsamında, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin de yaralandığı kaydedildi.